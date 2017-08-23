«Бостон» официально объявил о переходе Ирвинга

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг продолжит карьеру в «Бостон Селтикс», сообщается на официальном сайте НБА. В обратном направлении отправятся разыгрывающий Айзея Томас, форвард Джей Краудер, центровой Анте Жижич и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс».

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В июле стало известно о том, что Ирвинг потребовал обмена из «Кливленда». Сообщалось, что Кайри решил покинуть «Кавальерс» из-за разногласий с форвардом Леброном Джеймсом. По информации американских СМИ, разыгрывающий хотел попасть в команду, где будет главной звездой.