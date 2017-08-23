MVP чемпионата мира по баскетболу 3x3 Лешковцева продлила контракт с МБА

Защитник сборной России, MVP чемпионата мира по баскетболу 3x3 Анна Лешковцева продлила контракт с московским МБА, несмотря на предложения от других российских клубов — УГМК и курского «Динамо». Об этом сообщают «Известия».



В минувшем сезоне Лешковцева стала самым результативным российским игроком Премьер-лиги. Она набирала 13,7 очка в среднем за матч.

Продление контракта подтвердил генеральный менеджер МБА Игорь Кочарян. «Мы продлили контракт с Анной Лешковцевой на один год. Была вероятность, что она покинет клуб, но Анна предпочла остаться у нас и прогрессировать дальше. Всё-таки в сборную её позвали именно из нашего клуба. Она сделала выбор в пользу игрового времени и атмосферы, которая сложилась в МБА в последние годы. Безусловно, мы рады этому событию», – сказал Кочарян.