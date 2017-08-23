«Милуоки» предлагал Брогдона, Миддлтона и драфт-пик в обмен на Ирвинга

«Милуоки Бакс» предлагали защитников Малкольма Брогдона и Криса Миддлтона, а также драфт-пик первого раунда в обмен на разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга. Предложение было сделано до перехода Ирвинга в «Бостон».

К обмену Ирвинга были близки также «Денвер Наггетс», а вот «Финикс Санз» не делали «Кливленду» серьёзного предложения. По слухам, на игрока претендовали также «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

В итоге Ирвинг был обменян в «Бостон Селтикс» на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и драфт-пик первого раунда.