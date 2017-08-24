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Марьянович: Сербия постарается выиграть золото на Евробаскете

24 августа 2017, четверг. 21:45 Баскетбол

Центровой «Детройт Пистонс» и сборной Сербии Бобан Марьянович рассказал о целях национальной команды на предстоящем Евробаскете. По словам игрока, задачей балканской сборной является победа на континентальном первенстве.

«В этом году мы попробуем выиграть золото Евробаскета. Знаю, что это будет достаточно сложно, тем более мы потеряли ряд важных игроков. Тем не менее, мы всё ещё настроены на первое место. Это то, чего все хотят и то, что всем нужно. Повторюсь, это будет непросто, но это то, что нам необходимо», — приводит слова Марьяновича Eurohoops.

Евробаскет пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе турнира команда Сербии сыграет со сборными России, Турции, Латвии, Великобритании и Бельгии.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Сербии — Баскетбол Бобан Марьянович
Новости. Баскетбол
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