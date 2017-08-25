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Уэстбрук всё ещё не ответил на предложение «Оклахомы» о максимальном контракте

25 августа 2017, пятница. 00:54 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук всё ещё не дал ответ на предложение своего клуба о подписании максимального контракта. Руководство «Оклахомы» предложило MVP минувшего сезона 5-летний договор по которому игрок может заработать $ 207 млн.

Тем не менее, Уэстбрук не спешит определяться со своим будущим. Как сообщает ESPN, защитник готов дождаться следующего лета, чтобы принять максимальное предложение или же подписать контракт на 2-3 года.

В случае если Уэстбрук подпишет 5-летний контракт, ко времени его истечения ему исполнится уже 34 года. Отказавшись от этого варианта, игрок оставляет себе больше пространства для манёвра.

В минувшем сезоне лидер «Оклахомы» побил ряд рекордов лиги, совершив в матчах регулярного чемпионата 42 трипл-дабла и получив титул MVP.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
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