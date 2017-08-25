Пирс: Ирвинг поможет «Бостону» выйти в финал плей-офф

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что вместе с разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом «Бостон Селтикс» станет регулярным участником финальной серии плей-офф в течение следующих пяти-шести лет.



«Нужно ли было Ирвингу переходить в «Бостон» сейчас? Я думаю, да. Чемпионское окно «Кливленда» закроется через несколько сезонов. Если вы посмотрите на «Бостон», то увидите, что у этой команды есть шанс добраться до финала три или четыре раза в течение следующих пяти-шести лет.



«Бостон» получил игрока с чемпионским опытом. «Селтикс» заняли первое место по итогам регулярного чемпионата на Востоке в прошлом сезоне. Теперь они хотят сделать следующий шаг – выйти в финал. И я думаю, что Кайри сможет помочь им в этом», – сказал Пирс в эфире телеканала ESPN.

Беги, Кайри, беги. «Кливленд» выбросил белый флаг Обменяв Ирвинга именно в «Бостон», «Кливленд» фактически объявил о начале новой эры в Восточной конференции и подтолкнул Джеймса к выходу.