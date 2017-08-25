Джерри Уэст: не вернулся бы в «Лейкерс», даже если бы меня позвали

Консультант «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст признался, что этим летом не хотел возвращаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором он провёл всю карьеру игрока, а также работал на различных должностях до 2002 года.



«Хотел ли я вернуться в «Лейкерс»? Нет. Я не контактировал с руководством «Лейкерс». Честно говоря, я бы никогда не вернулся туда, даже если бы они связались со мной. Я ничего не обсуждал с ними. Кроме того, у меня не было желания вернуться. Я знал, что это никогда не случится», – приводит слова Уэста Rotoworld.



Напомним, что этим летом Джерри присоединился к «Клипперс» в качестве консультанта. Предыдущим местом работы 79-летнего специалиста был «Голден Стэйт Уорриорз».

Джерри Уэст: не хотел уходить из «Голден Стэйт»