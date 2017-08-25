Лукич: Колюшкин получит достаточно игрового времени, чтобы раскрыться

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал пополнение команды защитником Максимом Колюшкиным.



«Теперь в нашей банде сразу два Макса. Ситуация с первым — Максимом Григорьевым – требует терпения. Мы не хотим совершать прежних ошибок и форсировать его возвращение на паркет, поэтому даём возможность спокойно войти в тренировочный и игровой процесс. Его сможет подстраховать Максим Колюшкин, который только что вернулся из сборной России. Этот игрок за последние четыре года, к большому сожалению, не получал достаточно игрового времени в предыдущих коллективах и не раскрыл весь свой потенциал. Сейчас он настроен доказать, что способен взять на себя важную роль в команде», — цитирует Лукича официальный сайт команды.