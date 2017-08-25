Шамперт хочет покинуть «Кливленд»

Защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт попросил руководство клуба обменять его, сообщает SLAM Online. На протяжении лета менеджмент команды из Огайо вёл переговоры с «Хьюстон Рокетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» по поводу возможной сделки, однако стороны не сумели прийти к консенсусу.

Источник сообщает, что руководство «Кливленда» по-прежнему ищет варианты обмена защитника. Шамперт выступает за «Кливленд» с 2015 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 матчах, набирая в них по 7,5 очка, совершая 2,9 подбора и раздавая 1,4 передачи.