Вяльцев: в предстоящем сезоне у «Химок» будут три равноценные пятёрки

Атакующий защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился впечатлениями от подготовки к предстоящему сезону под руководством нового главного тренера Георгиоса Барцокаса.



«На мой взгляд, у Барцокаса правильный подход к тренировочному процессу, хотя нас с нашим баскетбольным опытом уже сложно чем-то удивить. У всех есть понимание, ради чего всё делается, это командные действия, на первом месте – командная защита, правильно расставленные акценты. Думаю, первые товарищеские матчи в Литве покажут наши наработки, хотя у нас ещё не полный состав. Швед, Зубков и Тодорович сейчас заняты в своих сборных, а с их приездом у нас фактически будут три равноценные пятёрки, которые смогут заменять друг друга. Команде необходима такая глубина состава, ведь впереди насыщенный сезон, и Лигу ВТБ со счетов никто не сбрасывает. Это очень серьёзный турнир, где много тяжёлых матчей. В прошлом сезоне с такой проблемой столкнулся УНИКС, которому не хватало сил на Лигу ВТБ. Нам предстоит борьба на два фронта, где мы должны показать хороший результат и постоянно идти к победам», – цитирует Вяльцева официальный сайт клуба.