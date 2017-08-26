Шамперт: журналисты, если хотите что-то написать обо мне, то вначале позвоните

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт резко ответил журналисту ESPN Дэйву Макменамину, распространившему недостоверную информацию о том, что игрок якобы попросил обмена.



«Господин Макменамин, если захотите снова написать обо мне, то вначале потрудитесь как-то узнать номер моего телефона. И позвоните. Я буду ждуть. Мне уже осточертел этот бред из социальных сетей», – написал Шамперт в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Сведения Макменамина вскоре опровергли журналисты Yahoo Sports.