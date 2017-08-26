Джалил Окафор сбросил 9 кг благодаря диете

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джалил Окафор для подготовки к предстоящему сезону в оптимальной физической форме сбросил 9 кг благодаря диете.



«Я стал почти вегетарианцем. Исключил из своего рациона сыр, шоколад и тому подобное. Но при этом я употребляю рыбу. Теперь чувствую себя более лёгким. Думаю, что буду вознаграждён за серьёзное отношение к своему здоровью и питанию.

Пока не знаю, какой будет моя роль в команде в новом сезоне. Мы ещё не собирались все вместе. Но когда начнётся тренировочный лагерь, то всё станет ясно», – цитирует Окафора CSN Philly.