Один из лучших игроков в истории Польши Вуйчик умер от лейкемии в 47 лет

Один из самых титулованных игроков в истории польского баскетбола центровой Адам Вуйчик 26 августа умер от лейкемии в возрасте 47 лет, сообщает Eurohoops. За 15 лет профессиональной карьеры, которая была завершена в 2012 году, Вуйчик восемь раз становился чемпионов Польши, дважды обладателем Кубка Польши и однажды чемпионом Бельгии в составе «Шарлеруа». Кроме того, он трижды признавался ценным игроком чемпионата Польши, а также приглашался на Матч звёзд чемпионата Греции в период выступлений за «Перистери». В активе центрового значатся 149 матчей за сборную Польши.

Вуйчик с 10 087 очками до сих пор является самым результативным игроком в истории чемпионата Польши.