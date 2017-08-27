Источник: Томас был сильно недоволен обменом в «Кливленд»

Разыгрывающий Айзея Томас был сильно недоволен тем, что его обменяли в «Кливленд Кавальерс». Защитник сыграл большую роль в приходе в команду Гордона Хэйворда и рассчитывал долго играть вместе с ним, сообщает Cleveland Plain Dealer. Теперь, если сделка сорвётся, возвращение в «Бостон Селтикс» может усугубить ситуацию для Томаса.

После объявления об обмене «Кливленд» остался недоволен итогами медобследования Томаса. Теперь клуб хочет получить от «Бостона» дополнительный актив, чтобы завершить обмен.