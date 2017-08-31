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Шрёдер реализовал трёхочковый баззер-биттер в матче с Украиной

31 августа 2017, четверг. 19:19 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер забил трёхочковый бросок с финальной сиреной в матче Евробаскета с Украиной. Всего в этой встрече защитник клуба НБА «Атланта Хоукс» набрал 32 очка и помог своей команде победить — 75:63.

Евробаскет-2017 стартовал 31 августа. Матчи группового этапа принимают Израиль, Румыния, Финляндия и Турция. Россия начнёт выступление 1 сентября с матча со сборной Турции в Стамбуле. Россияне выступают в группе D.

Видео с трёхочковым баззер-биттером Шрёдера доступно на YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины - Баскетбол Деннис Шрёдер
Новости. Баскетбол
31 августа 2017, четверг
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