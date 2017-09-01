Ирвинг попрощался с «Кливлендом»

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, сменивший этим летом «Кливленд Кавальерс» на «Бостон Селтикс», попрощался с теперь уже бывшей команде, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграм».

«Моя особенная благодарность „Кливленду“. Моя любовь к „Кливленду“ выходит за пределы баскетбольной площадки. Это место всегда будет особенным из-за людей и пережитого опыта. У нас были взлёты и падения, но невзирая ни на что мы стояли и боролись. Спасибо удивительным людям, которые поддерживали нас и помогали чувствовать связь с этим городом и штатом.

Огромное спасибо! я пришёл сюда 19-летним юнцом, теперь, когда я делаю очередной шаг в карьере и начинаю путешествие, я — 25-летний мужчина. Я всегда буду любить и уважать «Кливленд». Путешествие — это всегда награда", — завершил Ирвинг.

Кайри Ирвинг выступал в «Кливленде» с 2011 года. В 2016 году он стал чемпионом НБА. За годы проведённые в составе команды из Огайо, он принял участие в 381 матче регулярного чемпионата, набирая в них 21,6 очка, совершая 3,3 подбора и раздавая 5,5 передач.