175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ирвинг попрощался с «Кливлендом»

1 сентября 2017, пятница. 00:20 Баскетбол

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, сменивший этим летом «Кливленд Кавальерс» на «Бостон Селтикс», попрощался с теперь уже бывшей команде, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграм».

«Моя особенная благодарность „Кливленду“. Моя любовь к „Кливленду“ выходит за пределы баскетбольной площадки. Это место всегда будет особенным из-за людей и пережитого опыта. У нас были взлёты и падения, но невзирая ни на что мы стояли и боролись. Спасибо удивительным людям, которые поддерживали нас и помогали чувствовать связь с этим городом и штатом.

Огромное спасибо! я пришёл сюда 19-летним юнцом, теперь, когда я делаю очередной шаг в карьере и начинаю путешествие, я — 25-летний мужчина. Я всегда буду любить и уважать «Кливленд». Путешествие — это всегда награда", — завершил Ирвинг.

Кайри Ирвинг выступал в «Кливленде» с 2011 года. В 2016 году он стал чемпионом НБА. За годы проведённые в составе команды из Огайо, он принял участие в 381 матче регулярного чемпионата, набирая в них 21,6 очка, совершая 3,3 подбора и раздавая 5,5 передач.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
1 сентября 2017, пятница
00:20 Ирвинг попрощался с «Кливлендом»
31 августа 2017, четверг
23:17 Италия разгромила Израиль, Белинелли набрал 18 очков
22:12 21 очко де Коло не спасло Францию от поражения в матче с Финляндией
21:58 «Нью-Орлеан» просматривает Джоша Смита
20:26 29 очков Шенгелии помогли Грузии вырвать победу у Литвы
19:19 Шрёдер реализовал трёхочковый баззер-биттер в матче с Украиной
18:28 Греция разгромила Исландию "+29", несмотря на 21 очко Паульссона
17:52 32 очка Шрёдера помогли Германии обыграть Украину на Евробаскете
17:45 Словения обыграла Польшу на Евробаскете, Драгич набрал 30 очков
17:13 В Москве будет организован Дом болельщиков на период проведения Евробаскета-2017
15:59 Разыгрывающий «Чикаго» Кэмерон Пэйн пропустит первый месяц регулярного сезона
15:20 Лукич: энергия и отношение к делу Мартынова заставили нас дать ему шанс в «НН»
15:14 «Нижний Новгород» подписал контракт с Василием Мартыновым
14:51 Прифтис: УНИКСу удалось собрать конкурентоспособную команду
14:43 Вышел первый эпизод реалити-шоу о семье Болл
14:15 Швед: сборной России необходимо добавить в защите
14:04 Базаревич: пересмотрел полуфинальную игру с Хорватией 1994 года для мотивации
13:47 Швед: сборная России будет биться в каждом матче
13:16 Стивен Эй Смит: «Оклахома-Сити» и «Майами» удивят многих в следующем сезоне
12:54 Лиллард: люди вряд ли смогут признать, что кто-то лучше Джордана
12:24 Захар Пашутин: надеюсь, у тренеров сборной России есть сюрпризы для соперников
12:04 «Бостон» включил пик второго раунда драфта-2020 в обмен с участием Ирвинга
11:54 Захар Пашутин: на Евробаскете Швед покажет все свои самые сильные стороны
11:50 Носов: сборная России может вернуться из Стамбула с медалями
03:33 НБА и профсоюз игроков пожертвуют $ 1 млн пострадавшим от наводнения в Техасе
00:34 «Портленд» отчислил Николсона
30 августа 2017, среда
23:37 Порзингис и Хорнасек перестали разговаривать по ходу сезона-2016/17
22:48 Уэйд: ужин с Джеймсом — дружеская встреча
22:16 Харден стал лучшим атакующим защитником в NBA 2K18
21:45 Диксон не попал в заявку Турции на Евробаскет-2017
21:26 НБА представила лучшие моменты мощных форвардов в сезоне-2016/17
20:13 Источник: Томас может пропустить большую часть сезона-2017/18
19:21 Райс и Вучевич вошли в заявку Черногории на Евробаскет-2017
18:19 «Милуоки» предложил Брогдона и Миддлтона в обмен на Ирвинга
17:32 «Бостон» считал, что Батлер не сыграется с Хэйвордом, а Джордж уйдёт в «Лейкерс»
16:46 «Филадельфия» подписала контракт с Макаду и Блэкмоном
15:52 Де Коло включён в итоговый состав сборной Франции на Евробаскет-2017
15:00 Парсонс полностью восстановится к началу тренировочного лагеря «Мемфиса»
14:49 «Кливленд» и «Бостон» начали переговоры о завершении обмена с участием Ирвинга
13:14 Ясикявичюс: система европейских баскетбольных соревнований – это катастрофа
13:04 «Нью-Орлеан» и «Миннесота» заинтересованы в услугах Данте Каннингема
12:52 Капитаны нескольких сборных пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017
12:19 Мелли: отклонил выгодное предложение из НБА, чтобы выиграть Евролигу
11:55 Ватутин: совет Лиги ВТБ свёл весь турнир к Матчу звёзд и «Финалу четырёх»
11:25 Ведищев: цели «Локо» на сезон – победа в Еврокубке и возвращение в Евролигу
Все новости RSS
Партнерский контент