НБА представила лучшие данки каждой команды в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое лучшим данкам каждого клуба лиги в минувшем сезоне.



У «Голден Стэйт Уорриорз» автором лучшего броска сверху стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, который завершил аллей-уп разыгрывающего защитника Стивена Карри.



Леброн Джеймс исполнил лучший данк в составе «Кливленд Кавальерс» во время финальной серии НБА.



У «Лос-Анджелес Лейкерс» автором красивейшего броска сверху стал форвард Ларри Нэнс-младший, вколотивший мяч в корзину с сопротивлением его нынешнего одноклубника Брука Лопеса.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.