Фридзон: сборной России удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол

Капитан сборной России Виталий Фридзон подвёл итоги стартового матча Евробаскета-2017 с национальной командой Турции (76:73).



«Нам очень важно было победить Турцию. Первый официальный матч при сумасшедшей поддержке соперника. Безусловно, это придаст нам уверенности. Поздравляю команду, болельщиков. Мы понимали, что первая игра с хозяевами турнира будет очень сложной, в начале мы немного нервничали, но нам удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол. Здорово защищались, но допустили много потерь. Они применяли высокий прессинг, мы его сбивали, но не всегда это получалось. Очень важный бросок в концовке забил Алексей Швед, хочу отдельно поблагодарить его за это.



Сложно привыкнуть к новому мячу. Когда он становится мокрым, его тяжело поймать, мяч буквально выскальзывает из рук. Я разговаривал с создателем этого мяча, и он согласен со мной. Также на новый мяч жаловались многие капитаны других сборных, которые написали письмо в ФИБА.



Ответственность большая, надо всех подбадривать, держать в тонусе. Много молодых ребят, горячих, надо их успокаивать. Тренерский штаб и ребята доверили мне эту роль и я делаю всё, что от меня зависит. Очень люблю нашу страну, давно играю за сборную, сменилось уже несколько поколений, но я до сих пор в строю», – цитируют Фридзона «Известия».

Кого волнуют потери Шведа? Россия стартует с победы на ЧЕ Сборная России в стартовом матче Евробаскета-2017 в напряжённой концовке вырвала победу у Турции – 76:73.