22 очка Дончича помогли Словении обыграть Грецию на Евробаскете

Мужская сборная Словении обыграла команду Греции со счётом 78:72 в третьем туре группового этапа Евробаскета. Словенцы добились двузначного преимущества в первой четверти, но во второй греки сократили отставание, а на решающий отрезок вышли лидерами. В середине заключительной четверти Словении удался рывок 8:0, после которого словенцы вышли вперёд и удержали преимущество до конца встречи.

Самым результативным в матче стал защитник словенской команды Лука Дончич, на счету которого 22 очка. Костас Слукас принёс Греции 18 баллов.