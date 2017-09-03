Зубков: в сборной России все играют друг за друга

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков поделился ожиданиями перед матчем с Бельгией на чемпионате Европы. В двух первых турах россияне обыграли Турцию и Сербию.

«Приятно выигрывать после прошлого Евробаскета, чувствуем себя на подъёме. В прошлый раз всё время проигрывали и чувствовали себя не очень. Мы настраиваемся на каждую игру отдельно и, думаю, сделали свой результат.

По поводу Бельгии, во-первых, нельзя расслабляться. Они отдохнули, мы тоже, но у них пауза была больше. Это команда бьющая, бегущая, будет очень тяжело. Тренер обратил внимание на два нюанса: что они бегут и что они бросают. Попросил делать свои атаки более умными, чтобы они не перехватывали мяч и не убегали.

Сила нашей сборной в русских (смеётся). Наша сила в том, что мы все друг за друга и все защищаемся. Мы выиграли подбор у Сербии, выиграли его командно, все шли, все боролись. В первую очередь, сыграла защита", — передаёт слова Зубкова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.