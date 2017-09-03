Миссас: мне надо будет многое сказать, когда Евробаскет кончится

Главный тренер сборной Греции Костас Миссас намекнул на внутрикомандные проблемы после поражения от Словении (72:78) на Евробаскете. После трёх туров на счету Греции два поражения.

«Когда турнир закончится, мне надо будет многое сказать. А турнир обязательно будет длинным для нас, потому что мои дочь и сын уже купили билеты в Стамбул, и я не хочу, чтобы им пришлось сдавать их.

В этот раз мы сыграли лучше, но в концовке проиграли. Результат определили результаты и важные попадания Драгича", — цитирует Миссаса Eurohoops.