23 очка Хоуэлла помогли Израилю вырвать победу у Германии на Евробаскете

Первая половина встречи прошла с попеременным успехом соперников. В третьей четверти немецкой команде удалось уйти в двузначный отрыв, но в заключительном отрезке сборная Израиля нивелировала отставание. Исход встречи определился на последних секундах: Гай Пнини точным трёхочковым вывел Израиль вперёд, а Деннис Шрёдер промахнулся в ответной атаке.

Самым результативным игроком матча стал центровой Израиля Ричард Хоуэлл, который набрал 23 очка. Омри Касспи оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе сборной Германии 20 очков на счету Шрёдера.