23 очка Богдановича помогли Хорватии обыграть Черногорию

Мужская сборная Хорватии обыграла Черногорию со счётом 76:72 в третьем туре Евробаскета. Хорватия начала матч рывком 15:0, но к концу первой четверти Черногория сократила его в два раза. Во второй четверти хорваты вновь добились двузначного преимущество и сократили его до заключительного отрезка.

Однако в решающей четверти сильнее была Черногория. На последней минут черногорцы сократили отставание до одного очка, но точный бросок и штрафной Дарио Шарича помогли Хорватии отстоять победу.

Самым результативным в этом матче стал хорват Боян Богданович, на счету которого 23 очка. Тайриз Райз принёс Черногории 22 балла.

Эта победа обеспечила Хорватии выход в плей-офф.