Базаревич: теперь должны думать, как получить более лёгкий путь в плей-офф

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что гарантия места в плей-офф не изменит подхода команды к оставшимся матчам группового этапа.



«Мы отобрались в плей-офф? Хорошо. У нас была такая цель, и теперь мы должны двигаться дальше, думать о том, как бы получить более лёгкий путь. На самом деле подход к оставшимся играм не изменится, для нас особо ничего не изменилось».



Также Базаревич рассказал о предположительном повреждении Алексея Шведа в матче с Бельгией.



«Поначалу казалось, что у него травма после контакта, выглядело это неприятно. Но Алексей из тех, кто всегда хочет играть. Мы его вновь выпустили, и он сыграл хорошо во второй половине», — сказал Базаревич на пресс-конференции.