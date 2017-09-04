18 очков Х. Эрнангомеса помогли Испании разгромить Румынию "+41"

Мужская сборная Испании обыграла команду Румынии со счётом 91:50 в третьем туре группового этапа Евробаскета. Первая четверть прошла на равных, во второй испанцы добились двузначного отрыва и в дальнейшем только увеличивали преимущество.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуанхо Эрнангомес, на счету которого 18 очков. Вилли Эрнангомес остановился в шаге от дабла-дабла — он набрал 9 очков и 13 подборов. В составе румынской команды 15 очков набрал форвард Влад-Сорин Молдовяну.