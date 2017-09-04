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18 очков Х. Эрнангомеса помогли Испании разгромить Румынию "+41"

4 сентября 2017, понедельник. 22:27 Баскетбол

Мужская сборная Испании обыграла команду Румынии со счётом 91:50 в третьем туре группового этапа Евробаскета. Первая четверть прошла на равных, во второй испанцы добились двузначного отрыва и в дальнейшем только увеличивали преимущество.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуанхо Эрнангомес, на счету которого 18 очков. Вилли Эрнангомес остановился в шаге от дабла-дабла — он набрал 9 очков и 13 подборов. В составе румынской команды 15 очков набрал форвард Влад-Сорин Молдовяну.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 3-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 20:30 МСК
Испания
91 : 50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)
Румыния
Испания: Эрнангомес - 18, Марк Газоль - 11, Ориола - 11, Састре - 10, Рубио - 8, Наварро - 8, Родригес - 7, Вивес - 5, Сан Эметерио - 4, Абринес, Пау Газоль
Румыния: Молдовяну - 15, Николеску - 6, Калота-Попа - 6, Паличук - 5, Бачу - 5, Олах - 4, Мандаке - 3, Тёрёк - 2, Никоарэ - 2, Кате - 2, Кути, Петришор
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Баскетбол
Новости. Баскетбол
4 сентября 2017, понедельник
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