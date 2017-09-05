Антонов: здорово, что решили задачу-минимум и вышли в плей-офф

Форвард сборной России Семён Антонов похвалил команду за действия в обороне в матче с Бельгией. Россияне одержали победу со счётом 76:67 и тремя победами на старте группового этапа гарантировали себе выход в плей-офф.

«Ожидали, что с Бельгией будет сложный матч. Это соперник хорошего уровня, но мы опять хорошо сыграли в защите и, пусть не так ярко, в нападении. Здорово, что решили задачу-минимум и вышли в плей-офф.



Латвию уже смотрели, изучали. Знаем многих игроков этой сборной», – приводит слова Антонова ТАСС.