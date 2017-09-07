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Носов: в плей-офф одних попаданий Шведа сборной России может не хватить

7 сентября 2017, четверг. 10:16 Баскетбол

Бывший игрок сборной СССР Виталий Носов оценил перспективы сборной России в плей-офф Евробаскета-2017.

«Венгрия и Черногория – примерно равные по классу соперники, которых мы должны обыгрывать, а вот играть с Хорватией в 1/8 будет тяжело. В этой команде собраны игроки очень высокого уровня, включая баскетболистов, выступающих в НБА: Дарио Шарича и Бояна Богдановича. Посмотрим, как всё сложится в последнем туре, от нас уже практически ничего не зависит.

Несмотря на поражение от Латвии, я по-прежнему считаю, что нашей команде по силам завоевать медали. По потенциалу игроков, тренера и менеджмента команды. Как мне показалось, с латышами ребята подсели физически, плюс Айнарс Багатскис хорошо выстроил защиту против Алексея Шведа, которого очень плотно опекали два игрока. Понятно, что от Шведа в сборной зависит очень многое, но я бы хотел, чтобы кто-то ещё из наших ребят продемонстрировал свои снайперские качества. Иначе в матчах плей-офф одних попаданий защитника «Химок» может и не хватить, другие наши лидеры также должны не бояться брать инициативу на себя», – цитируют Носова «Известия».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед Виталий Носов
Новости. Баскетбол
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