Ч. Дженкинс: самое главное для «Химок» – найти правильную командную химию

Новичок «Химок» атакующий защитник Чарльз Дженкинс высказал мнение по поводу основных задач предсезонной подготовки.



«У нас новая команда, и пока мы только привыкаем друг к другу. В команде сменился тренер, и нам предстоит многому научиться, это займёт какое-то время. Все усердно работают, на первом сборе в Словении мы хорошо потрудились, и сейчас нас ждут товарищеские матчи. Для «предсезонки» самое главное – найти правильную внутрикомандную химию. У нас большие ожидания от предстоящего сезона, особенно в Евролиге, где важна каждая игра и каждая мелочь. Надеюсь, мой опыт поможет команде добиться поставленных целей. Главное – поступательное движение, от матча к матчу, от победы к победе», – цитирует Дженкинса официальный сайт клуба.

«Химки» планируют провести товарищеские матчи с «Жальгирисом» 8 сентября, «Летувос Ритас» 10 сентября и «Миланом» 13 сентября.