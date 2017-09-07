Трипл-дабл Мандаке не спас Румынию от поражения в матче с Черногорией

Сборная Черногории одержала победу в заключительном матче группового турнира Евробаскета в группе С. Балканская сборная справилась с хозяевами турнира, главными аутсайдерами группы — румынами.

Со стартовой сирены черногорцы демонстрировали уверенную игру, что находило своё отражение и в цифрах на табло. Команда сумела добыть победы в каждой из четвертей, оформив итоговый успех со счётом 84:69.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Неманья Джуришич, набравший 14 очков, у румын 18 очков — в активе Нандора Кути. Трипл-дабл из 14 очков, 10 подборов и 11 передач в составе Румынии оформил Андрей Мандаке.