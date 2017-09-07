Россия в 1/8 финала Евробаскета сыграет с Хорватией

В последнем матче игрового дня на Евробаскете сборная Латвии одержала победу над сборной Турции. Результат этого матча имел принципиальное значение для команды России. Победа прибалтийской сборной отправила команду Сергея Базаревича на третье место в группе D.

Таким образом, россияне в 1/8 финала Евробаскета встретятся с командой Хорватии, которая заняла в группе C второе место.

На групповом этапе турнира балканская сборная уступила лишь испанцам, одержав верх над черногорцами, чехами, румынами и венграми.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 10 сентября.

Полный список пар 1/8 финала Евробаскета выглядят следующим образом:

Словения — Украина

Германия — Франция

Финляндия — Италия

Литва — Греция

Россия — Хорватия

Испания — Турция

Сербия — Венгрия

Черногория — Латвия



