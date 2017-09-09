Ингрэм: в новом сезоне хочу показать значительный прогресс в атаке и защите

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм рассказал о своих целях на сезон-2017/18.



«Я просто хочу показать значительный прогресс. Это касается как нападения, так и обороны. В прошлом сезоне я не очень хорошо бросал, так что этим летом постарался поработать над своим броском. Я чувствую себя более комфортно, начиная новый сезон», – приводит слова Ингрэма Rotoworld.



В сезоне-2016/17 Брэндон принял участие в 79 поединках. 19-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Ингрэм: хочу быть примером для других игроков «Лейкерс»