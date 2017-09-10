ЦСКА проиграл УНИКСу в товарищеском матче, несмотря на 24 очка Хиггинса

Во втором товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону ЦСКА на своей площадке уступил УНИКСу со счётом 71:89. Ключевой в поединке стала заключительная четверть, которую казанцы выиграли 21:7.

Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал атакующий защитник «армейцев» Кори Хиггинс. У победителей отличился лёгкий форвард Мелвин Эджим, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов.



Товарищеский матч

ЦСКА: Гаврилов (3), Кацивелис (8 + 5 передач), Астапкович (2), Малейко (1), Лопатин (2), Клайберн (18), Хиггинс (24), Хряпа (2 ), Востриков (1), Хайнс (4), Хантер (6), Коробков, Макиев

УНИКС: Эджим (17 + 5 подборов + 3 перехвата), Понкрашов (1), Колом (14 + 6 передач), Ласме (13 + 2 блок-шота), Смит (11 + 6 передач), Трушкин (16), Каймакоглу (3 + 6 подбров), Локетт (5), Сергеев (3), Колесников (6), Шуховцов, Кощеев