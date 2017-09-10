Сербия обыграла Венгрию в 1/4 финала Евробаскета, несмотря на 22 очка Перля

Мужская сборная Сербии обыграла команду Венгрии в 1/8 финала Евробаскета со счётом 86:78. Сербская команда уверенно провела большую часть встречи, выйдя на заключительную четверть с отрывом "+16". В решающем отрезке Венгрии удалось вдвое сократить отставание, но не более того.

Самым результативным игроком встречи стал венгерский защитник Зольтан Перль, который набрал 22 очка. На счету сербов Богдана Богдановича и Огнена Кузмича по 17 баллов.

В четвертьфинале сборная Сербии померится силами с командой Италии.