Сербия обыграла Венгрию в 1/4 финала Евробаскета, несмотря на 22 очка Перля
10 сентября 2017, воскресенье. 17:18
Баскетбол
Мужская сборная Сербии обыграла команду Венгрии в 1/8 финала Евробаскета со счётом 86:78. Сербская команда уверенно провела большую часть встречи, выйдя на заключительную четверть с отрывом "+16". В решающем отрезке Венгрии удалось вдвое сократить отставание, но не более того.
Самым результативным игроком встречи стал венгерский защитник Зольтан Перль, который набрал 22 очка. На счету сербов Богдана Богдановича и Огнена Кузмича по 17 баллов.
В четвертьфинале сборная Сербии померится силами с командой Италии.
ЧЕ-2017 (м). 1/8 финала
10 сентября 2017, воскресенье. 15:15 МСК
86 : 78
(24:16, 24:25, 21:12, 17:25)
Сербия: Кузмич - 17, Богданович - 17, Мачван - 14, Марьянович - 14, Лучич - 11, Йович - 9, Милосавлевич - 4, Гудурич, Штимац, Бирчевич, Лазич, Мичич
Венгрия: Перль - 22, Ференц - 15, Войвода - 11, Келлер - 8, Руяк - 6, Караходжич - 6, Эйлингсфельд - 4, Аллен - 3, Витманн - 2, Ханга - 1, Тот, Ковач