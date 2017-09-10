Саврасенко: Россия выиграет всю борьбу под щитами в игре с Хорватией

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» и бывший центровой сборной России Алексей Саврасенко верит в победу россиян над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета.

«Сборная Хорватии – молодая и очень амбициозная команда. Они играют в быстрый баскетбол. Но хотел бы отметить, что у нас более опытные игроки. В этой игре, думаю, очень важен будет уровень действий Шведа и общая наша игра под кольцом. За счёт Мозгова, Воронцевича мы должны выиграть всю борьбу под щитами. Считаю, что игра сложится в нашу пользу и сборная России победит.



У нашей сборной есть проблемный период в матчах – это третья четверть. Главное — выйти после большого перерыва и сразу включиться в борьбу, чтобы не было провалов, как в предыдущих матчах», — цитирует Саврасенко «Спорт FM».