175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сариджа: Пау Газоль подаёт отличный пример будущим поколениям

10 сентября 2017, воскресенье. 22:52 Баскетбол

Тренер сборной Турции Уфук Сариджа выступил с хвалебной речью в адрес Пау Газоля после поражения от сборной Испании (56:73) в 1/8 финала Евробаскета.

«В первую очередь хочу выразить уважение сборной Испании и особенно Пау Газолю. Ему 37 лет и он прошёл интенсивную подготовку летом. И после очень длинного сезона он борется во всех матчах до конца. И вся команда поддерживает его в этих усилиях. Он подаёт отличный пример будущим поколениям, которые хотят играть в баскетбол. Я хотел бы это особенно подчеркнуть», — приводит слова Сариджи Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Баскетбол Сборная Турции — Баскетбол Пау Газоль
Новости. Баскетбол
10 сентября 2017, воскресенье
23:00 «Црвена Звезда» ведёт переговоры с экс-форвардом «Локомотива» Джонсом
22:52 Сариджа: Пау Газоль подаёт отличный пример будущим поколениям
21:19 Джорджевич: игроки сборной Сербии чересчур сосредоточены
20:32 Испания обыграла Турцию и вышла в 1/4 финала Евробаскета
19:57 Саврасенко: Россия выиграет всю борьбу под щитами в игре с Хорватией
19:18 ФИБА представила лучшие моменты матча Латвия — Черногория
18:15 Порзингис: хочу успеха и в «Нью-Йорке», и в сборной Латвии
17:18 Сербия обыграла Венгрию в 1/4 финала Евробаскета, несмотря на 22 очка Перля
15:22 Порзингис: этим летом я сильно вырос как игрок
15:13 Жорич: помешать Хорватии победить Россию может только что-то непредвиденное
15:03 Пол Пирс помирился с Рэем Алленом
14:57 Александар Петрович: сборная России больше не является мальчиками для битья
14:30 Стоимость «Нью-Йорка» выросла до $ 3,5 млрд после продаж «Клипперс» и «Хьюстона»
14:06 Латвия победила Черногорию «+32» в 1/8 финала Евробаскета, Тимма набрал 21 очко
13:23 Бауманн: 90 % игроков Евробаскета-2017 смогут сыграть в квалификации КМ-2019
12:45 Итудис: на данный момент УНИКС превосходит ЦСКА по качеству
12:44 ЦСКА проиграл УНИКСу в товарищеском матче, несмотря на 24 очка Хиггинса
12:36 Папаниколау: Миссас доказал, что он лучший тренер
11:49 Миссас: литовцы начали изучать мою биографию только после своего поражения
11:33 Шарич: матч со сборной России – главное испытание Хорватии на Евробаскете-2017
11:31 Базаревич: нужно ограничить в действиях лидеров Хорватии Шарича и Богдановича
11:28 Представитель Прохорова: мы не рассматриваем варианты полной продажи «Бруклина»
11:27 Де Коло: сборная России – хорошая команда, способная обыграть хорватов
10:20 Воронцевич: Россия победит Хорватию, если покажет командную игру
09:47 Валанчюнас: Литва недооценила Грецию и посчитала, что легко обыграет её
09:29 Елевич: нужно, чтобы не один Швед тащил сборную России в атаке против Хорватии
09:12 Мощный данк Тайса – в топ-5 первого дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017
00:54 П. Газоль: не знаю, хотел бы сыграть со сборной России
9 сентября 2017, суббота
23:35 Шарич: у России очень опасная команда
23:22 Швед: Богданович и Шарич — два ярких лидера сборной Хорватии
23:11 21 очко Слукаса помогло Греции обыграть Литву в 1/8 финала Евробаскета
22:51 Теодосич получил рейтинг 77 в NBA 2K18
22:18 Карри: стремлюсь к новым титулам, в обществе ценят последние достижения
21:28 Воронцевич: с Хорватией нужно играть жёстче, не дать навязать нам их игру
20:59 Экс-баскетболистка Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире
20:22 Италия выиграла у Финляндии в 1/8 финала Евробаскета, Белинелли набрал 22 очка
19:20 Кукоч включён в Зал славы ФИБА
18:56 Кравцов: игроки сборной Украины выглядели усталыми и медленными
18:50 Мурзин: это был не день сборной Украины
18:36 Диао: не знаю, продолжу ли выступать за сборную Франции
17:03 22 очка Тейса помогли Германии обыграть Францию и выйти в 1/4 финала Евробаскета
16:53 ФИБА опубликовала топ-5 блок-шотов группового этапа Евробаскета
15:18 Брэдли: не был шокирован обменом в «Детройт»
15:13 Деккер: меня удивила привычка Теодосича есть чизбургеры на завтрак
14:30 21 очко Рэндольфа помогло Словении разгромить Украину
Все новости RSS
Партнерский контент