Сариджа: Пау Газоль подаёт отличный пример будущим поколениям

Тренер сборной Турции Уфук Сариджа выступил с хвалебной речью в адрес Пау Газоля после поражения от сборной Испании (56:73) в 1/8 финала Евробаскета.

«В первую очередь хочу выразить уважение сборной Испании и особенно Пау Газолю. Ему 37 лет и он прошёл интенсивную подготовку летом. И после очень длинного сезона он борется во всех матчах до конца. И вся команда поддерживает его в этих усилиях. Он подаёт отличный пример будущим поколениям, которые хотят играть в баскетбол. Я хотел бы это особенно подчеркнуть», — приводит слова Сариджи Eurohoops.