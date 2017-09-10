Сборная России обыграла команду Хорватии со счётом 101:78 в матче 1/8 финала Евробаскета, став последним участником четвертьфинала турнира. Самым результативным игроком матча стал хорват Боян Богданович, который набрал 28 очков. Защитник сборной России Алексей Швед оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Евробаскета-2017:

12 сентября. Германия — Испания;

12 сентября. Словения — Латвия;

13 сентября. Греция — Россия;

13 сентября. Италия — Сербия.