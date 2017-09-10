Сборная России обыграла команду Хорватии со счётом 101:78 в матче 1/8 финала Евробаскета, став последним участником четвертьфинала турнира. Самым результативным игроком матча стал хорват Боян Богданович, который набрал 28 очков. Защитник сборной России Алексей Швед оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Евробаскета-2017:
12 сентября. Германия — Испания;
12 сентября. Словения — Латвия;
13 сентября. Греция — Россия;
13 сентября. Италия — Сербия.
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