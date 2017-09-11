Арена «Майами» пострадала от урагана «Ирма»

Здание домашней арены «Майами Хит» пострадало от урагана «Ирма». Сообщается, что повреждения коснулись только тренировочной части комплекса. Крыша «Американ Эйрлайнс-Арены» осталась целой.



В начале сентября ураган усилился до максимальной категории мощности и обрушился на северо-восточную часть Карибских островов. 10 сентября «Ирма» достигла Флориды, в связи с чем было принято решение об эвакуации 5,6 млн человек.



Первый домашний матч нового регулярного сезона «Майами» проведёт 22 октября против «Индианы Пэйсерс».



Фото доступно на официальной странице журналиста «Майами» Уилла Мансо в «Твиттере».