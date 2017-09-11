Перо Антич подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Мощный форвард Перо Антич продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде». 35-летний македонец подписал контракт с клубом из Белграда до конца сезона-2017/18 и присоединится к нему в ближайший четверг, 14 сентября, сообщает Mozzart Sport.

Два последних сезона Антич провёл в составе «Фенербахче» и стал с ним чемпионом Евролиги в 2017 году. В последнем розыгрыше Евролиги македонец набирал в среднем 4,2 очка и совершал 2,4 подбора за матч.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» хочет закрыть позицию мощного форварда бывшим игроком «Локомотива-Кубань» Кевином Джонсом.