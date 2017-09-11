«Портленд» подписал контракт с Гудвином

Президент «Портленд Трэйл Блейзерс» по баскетбольным операциям Нил Олши объявил о подписании контракта с защитником Арчи Гудвином, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, к новому сезону игрок будет готовиться в тренировочном лагере команды из Орегона. Однако подписанное соглашение носит характер негарантированного контракта.

Минувший сезон Гудвин завершал в составе «Бруклин Нетс». В 12 играх регулярного чемпионата он набирал 7,9 очка, собирал 2,3 подбора и раздавал 1,9 передачи.

В НБА он провёл 153 встречи, в которых набирал 6,2 очка, совершал 2 подбора и раздавал 1,2 передачи.