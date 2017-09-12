Терри может подписать контракт с «Миннесотой»

Защитник Джейсон Терри может стать игроком «Миннесоты Тимбервулвз», сообщает Woelfelspressbox. Игрок прибыл в Миннеаполис в минувшее воскресенье, успев провести встречу с президентом клуба по баскетбольным операциям и главным тренером команды Томом Тибодо, а также пройти просмотр. Ожидается, что Терри пробудет в стане «Миннесоты» ещё два дня.

В то же время, сохранить игрока хочет и «Милуоки Бакс», цвета которого Терри защищал в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате сезона-2016/2017 баскетболист, которому 15 сентября исполнится уже 40 лет, провёл 74 матча, набирая в них 4,1 очка, совершая 1,4 подбора и раздавая 1,3 передачи.

Джейсон Терри известен своим трёхочковым броском. Баскетболист занимает третье место в списке лучших снайперов лиги в истории. Всего за карьеру он реализовал 2243 бросков из-за дуги. Лучший результат лишь у Реджи Миллера (2560) и Рэя Аллена (2972).