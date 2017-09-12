Экс-игрок «Оклахомы» Перри Джонс включён в тренировочный лагерь «Нью-Орлеана»

Быстрый форвард Перри Джонс пополнил тренировочный лагерь команды НБА «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.



Сезон-2016/17 Джонс начинал в подмосковных «Химках», однако покинул российскую команду в октябре 2016 года, приняв участие всего в одной игре. В ноябре он уже подписал контракт с командой «Айова Энерджи», выступающей в лиге развития.

В 2012-2015 годах американец выступал за команду НБА «Оклахома Сити-Тандер» со средними показателями 11,7 очка и 1,8 подбора за игру.