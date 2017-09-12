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Курбанов: пока матч с Хорватией, грубо говоря, ничего не дал

12 сентября 2017, вторник. 19:10 Баскетбол

Форвард сборной России Никита Курбанов, поделился впечатлениями от победы над сборной Хорватии в 1/8 финала Евробаскета, отметив, что главные вызовы для команды всё ещё впереди.

«Встреча с хорватами — на данный момент лучшее, что сборная показала на этом турнире. На данный момент, повторюсь. Надеюсь, что впереди нас ждут ещё более хорошие матчи.

Но пока что нам этот матч, грубо говоря, ничего не дал, чтобы его считать лучшим или хотя бы успешным. Если так получится, что мы не пройдем дальше, об этом матче все забудут. Нам нужно настраиваться на предстоящие игры, чтобы мы запомнились результатом, а не отдельным матчем", — рассказал Курбанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.

Курбанов: чем меньше громких фраз, тем мы сильнее
Никита Курбанов — о настрое на четвертьфинал Евробаскета, особенностях защиты сборной России и о том, что делать, когда Швед в огне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Никита Курбанов
Новости. Баскетбол
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