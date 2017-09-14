16-18 сентября пройдёт турнир памяти Александра Петренко

С 16-го по 18-е сентября в Баскетбольном центре Московской области пройдёт девятый турнир памяти капитана «Химок» Александра Петренко. Участие в нём примут фарм-клуб БК «Химки» «Химки-Подмосковье», ПБК «МБА», «Рязань» и «Купол-Родники» (Ижевск).
Расписание матчей турнира:
Суббота, 16 сентября:
13:45 «МБА» — «Купол-Родники»
16:00 «Химки-Подмосковье» — «Рязань»
Воскресенье, 17 сентября:
13:45 «Рязань» — «МБА»
16:00 «Купол-Родники» — «Химки-Подмосковье»
Понедельник, 18 сентября:
13:00 «Купол-Родники» — «Рязань»
15:00 «Химки-Подмосковье» — «МБА»