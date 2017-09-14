Воронцевич: знаем практически все комбинации сборной Сербии

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от полуфинального матча Евробаскета с командой Сербии, отметив, что он и партнёры по команде хорошо знакомы с манерой игры соперника.

«Что мы вновь встретимся с сербами, для разбора соперника это хорошо. Мы знаем практически все их комбинации, сильные и слабые стороны. Знакомы с их идеями как в защите, так и в нападении. Для нас это будет хороший опыт.

Когда соперники встречаются друг с другом во второй раз, они знают основные действия друг друга. Не скажу, что нам будет проще, но игра будет совсем иного настроя, здесь всё или ничего. Для нас, как и для них, эта игра будет на вес золота", — сказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.