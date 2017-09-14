Диао подписал контракт с «Пари-Леваллуа»

Французский форвард Борис Диао, выступавший последние годы в НБА, вернулся на Родину, где подписал контракт с клубом французской лиги «Пари-Леваллуа», сообщает The Score.

Это, вероятнее всего, означает, что карьера Диао в НБА подошла к концу. За океаном он провёл 14 сезонов. За это время успел поиграть в составе «Атланты Хоукс», «Финикс Санз», «Шарлотт Хорнетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз».

Минувший сезон провёл в «Юте». В регулярном чемпионате сезона-2016/17 в активе Диао 73 матча, в которых он набирал 4,6 очка, совершал 2,2 подбора и раздавал 2,3 передачи.

В чемпионатах НБА он сыграл в 1064 матчах, собирая коллекцию из 8,6 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи. В 2014 году он стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».