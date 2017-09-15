Владелец «Майами» Эрисон пожертвовал $ 10 млн пострадавшим от урагана «Ирма»

Благотворительные фонды владельца «Майами Хит» Мики Эрисона пожертвовали в общей сложности $ 10 млн пострадавшим от урагана «Ирма», сообщает ESPN. Штат Флорида, в котором базируется «Майами», подвергся наиболее разрушительному воздействию стихийного бедствия.

Кроме того, главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра и капитан команды Юдонис Хаслем помогут снарядить самолёт с нуждающимися в помощи животными из Майами в Окленд, а игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия и Джордан Белл с ассистентом наставника Уилли Грином встретят его по прибытии.