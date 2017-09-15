Д. Кулагин готов сыграть в полуфинальном матче Евробаскета со сборной Сербии

Сегодня, 15 сентября, состоится второй полуфинальный поединок Евробаскета, в котором встретятся сборные России и Сербии.

Участие в этом матче защитника российской команды Дмитрия Кулагина было под вопросом, после четвертьфинальной встречи с Грецией. В заключительной четверти того матча баскетболист повредил ногу, в связи с чем рисковал пропустить полуфинал турнира.

Однако сегодня Кулагин принял участие в утренней тренировке команды Сергея Базаревича и, судя по всему, будет готов сыграть в матче с Сербией.

На турнире Дмитрий Кулагин принял участие во всех 7 поединках сборной, набирая в них 6 очков, совершая 1,6 подбора и раздавая 1,7 передачи в среднем.