Базаревич: Россия может гордиться проявленным характером

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение команды в полуфинальном поединке Евробаскета с сербами, отметив, что у России был шанс на победу в этом матче.

«Во-первых, хотел бы поздравить Сербию, которая провела очень хороший матч. Многие игроки этой команды показали качественный баскетбол, в отличие, наверное, от нас. Мы понимали, что будет тяжело, но стремились нивелировать наши слабые места. Однако сербы наказывали нас с помощью игроков со скамейки.

Но главное, считаю, что и команда, и болельщики сборной России могут гордиться тем, как мы отчаянно пытались спастись. У нас были взлёты и падения, но мы, повторюсь, можем гордиться проявленным характером. Шанс отыграться был, но это баскетбол", — заявил Базаревич на послематчевой пресс-конференции.