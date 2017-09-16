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Воронцевич: матч с Сербией показал, что российским игрокам нужно унять амбиции

16 сентября 2017, суббота. 01:16 Баскетбол

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от полуфинального матча Евробаскета с командой Сербии (79:87).

«Сейчас небольшое опустошение. Скажу нашим болельщикам спасибо. Спасибо всем, кто за нас болел у экранов телевизоров и смотрел по Интернету. Знаю, много неравнодушных людей в нашей стране, кто смотрит баскетбол и весь этот чемпионат был с нами.

Я считаю, нужно держать удар, и наша сегодняшняя игра показала, что нужно унять амбиции и понять: мы сильны только командой, единым целым. Когда это поняли, уже было поздно, и сербы — это не тот соперник, который просто так отдаёт игры. Думаю, мы разберём этот матч. Нужно держать удар, оставаться вместе, быть сильнее.

Сейчас опускать голову не стоит. Впереди ещё более сложный матч с испанцами, у которых будут ещё больше ребята. Здесь нас два больших просто растоптали. Впереди матч за третье место, и, если удача будет на нашей стороне, мы будем все вместе, дай бог возьмём бронзу. Надо понимать, что только коллективом можно чего-то достичь», — сказал Воронцевич в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Андрей Воронцевич
Новости. Баскетбол
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