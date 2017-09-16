Тунис победил Нигерию и стал чемпионом Афробаскета

Сегодня, 16 сентября завершился Афробаскет-2017. Чемпионом континентального первенства стала команда Туниса, переигравшая в финале сборную Нигерии со счётом 77:65.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Зияд Ченнуфи, набравший 19 очков. У Нигерии дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил экс-игрок НБА, выступающий ныне в чемпионате Китая, центровой Ике Диогу. Он же получил приз самого ценного игрока турнира.

Таким образом, сборная Туниса стала двукратным победителем чемпионата Африки. В матче за бронзу команда Сенегала обыграла сборную Марокко со счётом 73:62.